Anleger sollten sich bei Kauf- oder Verkaufsentscheidungen nicht von Angst oder anderen Emotionen leiten lassen. Nach Ansicht der Experten zahle sich eine langfristige Anlagestrategie am meisten aus.



Ein Blick in die Vergangenheit zeige, wie sich deutsche Aktienbesitzer in Finanzkrisen verhalten hätten. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase sei in der Finanzkrise ab dem Jahr 2001 der EURO STOXX 50 rapide gefallen, und viele Anleger hätten ihre Anteile verkauft, nur um wieder einzusteigen als die Kurse höher gewesen seien. Ähnliches sei während der Finanzkrise 2008/2009 zu beobachten. Auch hier hätten die Deutschen viele Aktien verkauft und seien erst zu höheren Kursen wieder eingestiegen. Diese Herangehensweise könne jedoch dazu führen, beim Verkaufen Verluste hinnehmen zu müssen und beim späteren Kauf mit relativ hohen Einstiegspreisen konfrontiert zu sein.



In diesen unsicheren Zeiten helfe es, sich mit der Psychologie des Investierens auseinanderzusetzen. Verhaltensökonomen hätten eine Reihe menschlicher Vorurteile aufgedeckt, die diesem zugrunde lägen. So würden Menschen beispielsweise dazu tendieren, vergangene Renditen fälschlicherweise als verlässlichen Indikator für die Zukunft zu sehen. Verstärkt werde dies durch das Herdenverhalten, bei dem Menschen dem Handeln anderer hinterherlaufen würden. Gerade Privatanleger sollten aufpassen, sich hiervon nicht unkritisch mitreißen zu lassen, sondern ruhig zu bleiben und langfristig zu denken.



Im Gegensatz zu vielen Börsengurus würden die Experten es nicht wagen, in die Glaskugel zu schauen und eine Vorhersage für die kommenden Entwicklungen zu treffen. Während Analysten die kurzfristige Entwicklung aktuell sehr negativ sehen würden, könne es für Privatanleger ratsam sein weiterhin langfristig zu denken. Gerade bei niedrigen Kursen können vergleichsweise viele Anteile gekauft werden, was sich langfristig auszahlen kann, wenn wir wieder in bessere Zeiten kommen, so die Experten von VanEck. (18.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Entwicklungen an den Börsen sind für viele Anleger sehr beunruhigend, so Martijn Rozemuller, Europachef bei VanEck.Die Corona-Pandemie treffe die Finanzmärkte hart und bringe das wirtschaftliche Wachstum zum Erliegen. Wie sich das Virus langfristig auswirken werde, könne gegenwärtig niemand sagen. Die Entwicklung der Aktienmärkte sei per Definition auch in dieser Zeit nicht vorhersehbar. Die aktuellen schwerwiegenden Börsenkorrekturen würden jedoch auf eine Phase der Erholung in der Vergangenheit folgen. Anleger, die schon länger an der Börse aktiv seien, würden dieses Bild kennen. Natürlich seien auch hier vergangene Ergebnisse keine Garantie für die Zukunft.