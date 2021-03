Platz 7: Uday Kotak

- Alter: 62

- Land: Indien

- Unternehmen: Kotak Mahindra Bank

- Forbes-Ranking gesamt: 116

- Vermögen: 16,2 Milliarden US-Dollar



Platz 6: Petr Kellner

- Alter: 57

- Land: Tschechien

- Unternehmen: PPF Group

- Forbes-Ranking gesamt: 107

- Vermögen: 17,5 Milliarden US-Dollar



Platz 5: Ray Dalio

- Alter: 72

- Land: USA

- Unternehmen: Bridgewater Associates

- Forbes-Ranking gesamt: 85

- Vermögen: 20,3 Milliarden US-Dollar



Platz 4: Abigail Johnson

- Alter: 60

- Land: USA

- Unternehmen: Fidelity Investments

- Forbes-Ranking gesamt: 83

- Vermögen: 20,9 Milliarden US-Dollar



Platz 3: Stephen Schwarzman

- Alter: 74

- Land: USA

- Unternehmen: Blackstone Group

- Forbes-Ranking gesamt: 73

- Vermögen: 23,0 Milliarden US-Dollar



Platz 2: Jim Simons

- Alter: 83

- Land: USA

- Unternehmen: Renaissance Technologies

- Forbes-Ranking gesamt: 66

- Vermögen: 24,6 Milliarden US-Dollar



Platz 1: Warren Buffett

- Alter: 91

- Land: USA

- Unternehmen: Berkshire Hathaway

- Forbes-Ranking gesamt: 5

- Vermögen: 100,3 Milliarden US-Dollar (11.03.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Dank der hervorragenden Performance seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2) hat Investorenlegende Warren Buffett laut dem neuesten "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen der Welt die 100-Milliarden-Dollar Marke überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Anstieg des Aktienkurses der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway lasse auch den Kontostand ihres Gründers Warren Buffett in schwindelerregende Höhen schnellen, wie aus der aktuellen Liste der reichsten Menschen der Welt im "Forbes"-Magazin hervorgehe. Mit einem Vermögen von 100,3 Milliarden US-Dollar belege das "Orakel von Omaha" den fünften Platz. An der Spitze rangiere weiterhin Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866)-Chef, Jeff Bezos, vor Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Gründer, Elon Musk, und dem französischen Unternehmer Bernard Arnault.