Tradegate-Aktienkurs Warner Music Group-Aktie:

31,30 EUR -1,26% (04.02.2021, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Warner Music Group-Aktie:

37,82 EUR -0,58% (04.02.2021, 17:34)



ISIN Warner Music Group-Aktie:

US9345502036



WKN Warner Music Group-Aktie:

A2P0W9



Ticker-Symbol Deutschland Warner Music Group-Aktie:

WA4



NASDAQ-Ticker-Symbol Warner Music Group-Aktie:

WMG



Kurzprofil Warner Music Group Corp.:



Die Warner Music Group (kurz WMG) (ISIN: US9345502036, WKN: A2P0W9, Ticker-Symbol: WA4, NASDAQ OTC-Symbol: WMG) ist eines der drei weltgrößten Major-Label. Das US-Unternehmen mit dem Hauptsitz in New York ist ein Tochterunternehmen von Access Industries. Zur WMG gehört auch der Musikverlag namens Warner/Chappell Music, dessen Geschichte bis ins Jahr 1929 zurückreicht. Die Wurzeln der WMG liegen in der Gründung von Warner Bros. Records, als Teil der Warner Bros. Filmstudios, im Jahr 1958. (04.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Warner Music Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Warner Music Group Corp. (ISIN: US9345502036, WKN: A2P0W9, Ticker-Symbol: WA4, NASDAQ OTC-Symbol: WMG) unter die Lupe.Die Warner Music Group habe gute Quartalszahlen vorgelegt. Getragen würden die Zahlen insbesondere vom Digitalsektor. Trotz abgesagter Konzerte und Rückgängen bei den physischen Tonträgerverkäufen habe das Major-Label sowohl seinen Umsatz als auch das bereinigte EBITDA gesteigert. Grund dafür seien starke Ergebnisse im Digitalgeschäft. Dort erschließe das US-Unternehmen auch neue Kanäle.Neben klassischen Streaming-Anbietern gehe die Warner Music Group bei digitalen Themen auch neue Wege. So sei im Dezember eine Lizenzvereinbarung mit der Video-App TikTok geschlossen worden. Außerdem arbeite man mit dem Heimtrainerunternehmen Peloton Interactive zusammen. Im Januar habe das Label darüber hinaus in das Gaming-Unternehmen Roblox investiert, das mittlerweile auch digitale Konzerte mit Millionen von Usern veranstalte.In den 17 Jahren, in denen das Unternehmen eigenständig sei, habe die Warner Music Group noch nie einen höheren Quartalsumsatz eingefahren als im zurückliegenden Quartal. Gleichzeitig würden die Amerikaner auf neue digitale Kanäle setzen. "Der Aktionär" bleibe daher bei seiner Empfehlung aus dem Juni 2020 und sei überzeugt, dass das Kursziel von 34 Euro auf Sicht erreicht werde, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze Warner Music Group-Aktie: