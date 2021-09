Gleichzeitig wachse das E-Commerce-Geschäft mit Brillen deutlich langsamer als die gesamten Online-Einzelhandelsumsätze. Seit 2015 stehe ein jährliches Plus von vier Prozent einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18 Prozent gegenüber.



Das Warby Parker setze daher zusätzlich auf physische Stores. Den 158 Läden, die das Unternehmen bereits betreibe, sollten in den nächsten Jahren weitere folgen. Eine teure Expansion, die auf Kosten der Profitabilität gehe.



Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung, die nur knapp unterhalb des viermal größeren Wettbewerbers National Vision liege, kaum zu rechtfertigen.



"Der Aktionär" wird den Börsengang von Warby Parker nur aus der Ferne beobachten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 29.09.2021)



Warby Parker ist ein US-Unternehmen mit Sitz in New York, das ausschließlich eigene Brillen und Gläser verkauft. (29.09.2021/ac/a/n)



