Unternehmensnachrichten



Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe gesagt, dass der Ausbruch des Coronavirus die Produktion in 33% der chinesischen Werke zum Stillstand gebracht habe. Über 50% der gesamten Volkswagen-Produktion habe 2019 aus China gestammt. Brandstätter habe gesagt, dass man die Unterbrechungen der Lieferketten genau beobachte.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2019 bekanntgegeben. Der Versicherer habe einen Umsatz von 142,4 Mrd. EUR erwirtschaftet und damit deutlich die Prognose von 137,37 Mrd. EUR übertroffen. Der Betriebsgewinn von 11,86 Mrd. EUR sei 1,3% höher als erwartet gewesen, während der Nettogewinn bei 7,91 Mrd. EUR gelegen habe (Erwartung: 7,84 Mrd. EUR). Die Allianz habe ein neues Rückkaufprogramm angekündigt. Zwischen März und Dezember sollten Aktien im Wert von 1,5 Mrd. EUR gekauft werden.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) gehöre heute zu den schwächsten Werten im DAX. Der Rückgang könne auf einen Bericht der Warburg-Analysten zurückgeführt werden, in dem sie auf die hohe Bedeutung des Instandhaltungswerks im chinesischen Zhuhai hinweisen würden. Das Werk mache rund 6% des Vorsteuergewinns des Unternehmens aus und werde vor allem von chinesischen Fluggesellschaften genutzt.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) plane bis 2030 ein kohlenstoffneutrales Unternehmen zu werden. Die CO2-Emissionen sollten bis 2025 um 70 Prozent reduziert werden. (21.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte eröffneten am Freitag nach einer schlechten Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum niedriger, so die Experten von XTB.Nach der Veröffentlichung der besser als erwarteten EMI-Daten aus Frankreich und Deutschland hätten die Indices jedoch begonnen, sich zu erholen. Dennoch handele die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indices immer noch unter den gestrigen Schlusskursen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe über Nacht weiter nachgegeben und heute früh die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 13.600 Punkten getestet. Nach der Veröffentlichung der deutschen EMI-Daten habe eine Erholung eingesetzt und für einen Test der 200-Stunden-Linie bei 13.675 Punkten gesorgt. Während ein Großteil dieses Anstieges noch vor Ende der ersten Handelsstunde abgegeben worden sei, habe sich der DAX in den nächsten Stunden weiter nach oben bewegt. Zum Zeitpunkt des Schreibens werde der Widerstand bei 13.650 Punkten getestet. Sollte ein Durchbruch gelingen, könnte ein weiterer Test des genannten gleitenden Durchschnitts bevorstehen. Da heute keine europäischen Daten mehr veröffentlicht würden, müsse der DAX möglicherweise auf zusätzliche Volatilität abwarten, bis die US-Sitzung beginne.