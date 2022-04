Der Unterschied bei den Aktualisierungen

https://media.aktiencheck.de/artikel/20220429/brIDvLMH-6I.jpg

Daytrading

Beim Trading ist der Kurs in Echtzeit nicht immer gleich wichtig. Haben Sie langfristig etwas angelegt, bringen Ihnen sekundenaktuelle Kursdaten nichts. Haben Sie sich an einem kurzfristigen Handel beteiligt, ist jede Minute wichtig. Dazu gehört das Daytrading. Wertpapiere werden beim Daytrading innerhalb von einem Tag erworben und wieder veräußert. Selbst die kleinste Kursschwankung ist dabei wichtig. Die Daten in Echtzeit sind dabei extrem wichtig und lassen sich im besten Fall über die Push-Kurse ansehen.



Für wen sind Echtzeitkurse wichtig?

Von großer Bedeutung sind Echtzeitkurse für Personen, die sich am Markt beteiligen und mit Wertpapieren handeln sowie weiteren Finanzinstrumenten. Natürlich versuchen die Anleger ihre Aktie zum niedrigsten Preis zu erlangen und anschließend zum höchsten Wert zu verkaufen. So erzielen sie Gewinne. Wird der Börsenkurs nicht ständig aktualisiert, kann das eine Differenz ausmachen, die über Gewinn oder Verlust bestimmt. Möchten Sie zum Beispiel an der Börse handeln, haben aber gemerkt aufgrund der Echtzeitaktualisierung, dass ein steiler Wertverlust zu beobachten ist, ist das Ihre Chance Ihren Plan noch einmal zu überdenken. Dank der Angabe der Daten in Echtzeit, kann der Anleger rechtzeitig reagieren. Sie können eine genauere Analyse treffen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Anbieter, die den Service anbieten. Das Angebot und der Inhalt unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter.



Börsen-Apps

Mittlerweile können Sie auch über Börsen Apps erfahren, wie es an der Börse aussieht. Sie beobachten die aktuelle Entwicklung. Es ist wichtig über die neuesten Trends und die aktuellen Preise informiert zu sein. Nur so kann das Potenzial optimal ausgeschöpft werden und es lassen sich die Risiken exakt berechnen. Wichtig sind, der Börsencode, das neueste Gebot, die Instrumentenerkennung und der Handelsplatz. (29.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf den Nachrichtenseiten lassen sich die Börsenkurse abrufen. Ebenso auf den offiziellen Webseiten der Börsen und anderen Finanzdienstleistern, sowie auch bei Brokern und Banken. Es ist wichtig, die Uhrzeit im Auge zu behalten. Manche aktualisieren die Daten mit einer Zeitverzögerung von 15 Minuten. Die Kurse direkt bei dem Broker abzurufen, ist die einfachste Lösung. Nicht immer bieten die Anbieter eine kostenlose Aktualisierung an. Manche haben gar keine Realtime-Kurse. Andere aktualisieren nur ab und an am Tag. Vorgaben gibt es nicht, wie lange der Echtzeitkurs real angezeigt werden muss. Es geht dabei, um eine Zeitspanne von Millisekunden, bis ein paar Sekunden.Es gibt zwei Verfahren der Aktualisierung. Beim Pull wird der Kurs, wenn die Webseite aufgerufen wird, einmal abgerufen. Der Kursstand, der zu dieser Zeit gültig ist, erscheint in der Anzeige auf der jeweiligen Finanzwebseite . Aktuell ist er nur für diesen Augenblick gültig. Einige Sekunden später ist der Kurs bereits veraltet. Damit Sie wieder den aktuellen Kurs erfahren, müssen Sie selber eine neue Kursabfrage einleiten oder einfach die Webseite aktualisieren. Deshalb wird dieses Verfahren auch Pull genannt. Pull bedeutet übersetzt, ziehen. Anders ist es beim Push Verfahren. Sie müssen nicht andauernd den Kurs aktualisieren. Die Aktualisierung erfolgt automatisch. Das System lädt sich sekündlich neu. Normalerweise zu den Zeitpunkten, wenn es aktuellere Daten gibt.