Mit der neuen Prognose gehe Goldman davon aus, dass Elektrofahrzeuge auf den Straßen der USA zum Ende des Jahrzehnts 15 Prozent aller Fahrzeuge ausmachen würden, bis 2040 solle der Anteil sogar schon bei 46 Prozent liegen. Zuvor sei Goldman bei seinen Schätzungen zurückhaltender gewesen und sei von 13 beziehungsweise 32 Prozent ausgegangen.



Bis 2030 sollten Elektrofahrzeuge 55 Prozent der Verkäufe ausmachen und bis 2040 sollten es laut der Goldman-Prognose schon 84 Prozent sein. Unter Elektrofahrzeugen verstehe die Bank sowohl Plug-in-Hybride wie auch reine Stromer.



Der schnelle Wandel werde nicht nur in der Autoindustrie zu spüren sein, sondern über viele Branchen hinweg. Vor allem der steigende Energiebedarf werde einen großen Einfluss haben. Davon könnten Energieverteiler und Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien profitieren. Ebenfalls gute Chancen sehe Goldman bei Teilelieferanten und Firmen, die Ladekomponenten und Speicherlösungen anbieten. Weiteres Potenzial durch die zunehmende Elektrifizierung hätten Rohstofflieferanten im Bereich der Metalle, da diese für Akkus und Energie-Infrastruktur eine wichtige Rolle spielen würden.



Unter den von Goldman Sachs genannten Profiteuren befinden sich auch einige laufende AKTIONÄR-Empfehlungen. NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) sei als Anbieter erneuerbarer Energien gut positioniert, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Solaredge (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) habe als Solarunternehmen und Anbieter von Ladekomponenten Potenzial. Hinzu kämen die Metallunternehmen Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) und Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA). (13.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auf dem Weg in eine grüne Zukunft spielt auch der Wandel in der Mobilität eine große Rolle, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Weg von den Verbrennern und hin zu elektrischen Fahrzeugen, das sei nach wie vor einer der größten Trends und werde es auch weiterhin bleiben. Die Investmentbank Goldman Sachs glaube, dass der Wandel noch schneller vorangeht als sie zunächst angenommen habe und nenne in diesem Zusammenhang mögliche Profiteure.