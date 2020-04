Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

97,03 EUR +4,24% (09.04.2020, 18:53)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

96,06 EUR +2,97% (09.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,87 USD +4,75% (09.04.2020, 18:42)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der neue Streamingservice des Entertainment-Giganten verzeichne weiter rasantes Wachstum. Disney+ habe laut Unternehmensangaben rund fünf Monate nach dem Start in den USA weltweit bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten gewonnen. Die Investoren würden begeistert reagieren, der US-Titel gewinne knapp fünf Prozent auf 105,50 Dollar.Walt Disney toppe mit Disney+ alle Erwartungen - auch die eigenen. Zum Start der App habe der damalige CEO und jetzige Aufsichtsratschef Bob Iger 60 bis 90 Millionen zahlende Abonnenten als Ziel genannt - allerdings bis 2024.Bei der letzten Erhebung Anfang Februar habe der Konzern gerade einmal 26,5 Millionen zahlende Kunden gemeldet. Zum Vergleich: Netflix habe die Schwelle von 50 Millionen Abonnenten 2014 und damit sieben Jahre nach dem Einstieg ins Streaminggeschäft erreicht.Der Abstand zu Netflix bleibe vorerst dennoch groß - der Rivale habe zuletzt rund 167 Millionen Kunden gehabt. Jedoch sei Netflix in über 190 Ländern weltweit vertreten - Disney+ bislang erst in gut einem Dutzend.Die Walt Disney-Aktie ist ein Kauf für Langfristanleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link