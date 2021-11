Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Wie von Experten erhofft, steige nach Marvel nun auch die Mutter Walt Disney in den NFT-Trend ein. Und das sehr erfolgreich. Ein goldenes Bewegtbild von Homer Simpson und seinem Sohn Bart habe es für 60 USD pro Stück gegeben. Von dieser Edition seien 12.333 Stück angeboten worden. Damit keine Kopien verkauft würden, seien diese einzigartigen Sammlerstücke per Blockchain-Fingerabdruck markiert worden.Der goldene, digitale Simpson sei schnell vergriffen gewesen und werde sogar schon bei rund 200 USD gehandelt. Nun würden Sammler bereits auf die nächste "Figur" warten: Die "Frozen"-Prinzessin Elsa. Wie berichtet: The Motley Fool habe geschrieben, dass Walt Disney künftig mit NFTs "hunderte Millionen oder sogar Milliarden Dollar" einnehmen könne.Die Walt Disney-Aktie sehe derweil für Trader charttechnisch wieder spannend aus. Sie könnten derzeit wieder reingehen. Die Walt Disney-Aktie habe zuletzt ein kleines Kaufsignal generiert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: