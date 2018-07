Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

93,34 EUR +0,78% (12.07.2018, 16:31)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

109,01 USD +0,90% (12.07.2018, 16:34)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





(12.07.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Doug Mitchelson von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse vertritt Doug Mitchelson, Analyst bei der Credit Suisse, hinsichtlich der Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) eine neutrale Haltung.Im Rahmen einer Branchenstudie bezeichnen die Analysten der Credit Suisse Walt Disney & Co als das am besten positionierte traditionelle Medienunternehmen. Walt Disney verfüge über führende Marken, eine globale Präsenz und ausgezeichnete Wachstumsperspektiven im Parkgeschäft.Analyst Doug Mitchelson glaubt aber, dass der Markt die mit dem Einstieg in Streaming-Services verbundenen Kosten noch nicht ausreichend berücksichtige. Wegen bedeutender Projektstarts im Parkgeschäft und einer hohen Vergleichsbasis in der Film-Sparte dürfte das Jahr 2019 Herausforderungen bereit halten. Die Affiliate-Verlängerungen bei ESPN dürften nicht vor Jahresende beginnen.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse nehmen die Analysten der Credit Suisse die Bewertung des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 114,00 USD auf.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:93,20 EUR +0,40% (12.07.2018, 16:10)