134,04 USD -5,52% (07.082019, 15:42)



US2546871060



855686



WDP



DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Swinburne von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Benjamin Swinburne seine Empfehlung die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) überzugewichten.Die Beiträge der Fox-Geschäftsteile seien im abgelaufenen Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Content-Geschäft habe kurzfristige Gewinne zugunsten langfristiger Werthaltigkeit geopfert. Der Turnaround im Studio-Geschäft werde sich vermutlich noch länger hinziehen.Es werde noch Zeit brauchen, bis sich die Erträge der Fox-Akquisition abschätzen ließen. Die Analysten von Morgan Stanley bleiben aber positiv gestimmt, wonach die Fox-Assets der Strategie von Walt Disney Co. auf längere Sicht dienlich sein würden.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse halten die Analysten von Morgan Stanley am "overweight"-Rating fest sowie am Kursziel von 160,00 USD.