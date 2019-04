Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Mark Zgutowicz von Rosenblatt Securities:

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark Zgutowicz vom Investmenthaus Rosenblatt Securities die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.

Die Analysten von Rosenblatt Securities sind der Auffassung, dass Walt Disney Co. Anlegern ein reizvolles Chance/Risiko-Profil biete. Grund dafür seien vor allem die Erfolgschancen von Disney+.

Das Unternehmen habe in der Vergangenheit mit Investitionen sehr oft ein gutes Händchen bewiesen und die Strategien konsequent umgesetzt. Zusammen mit der Übernahme von Fox-Assets dürfte Walt Disney ab 2021 wieder zu einem zweistelligen Gewinnwachstum zurückkehren können, so die Einschätzung des Analysten Mark Zgutowicz.

In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Rosenblatt Securities die Coverage mit einem "buy"-Votum und einem Kursziel von 150,00 USD.