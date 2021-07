NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

183,42 USD -0,13% (14.07.2021, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) charttechnisch unter die Lupe.Eine Investition in Momentumwerte, nachdem diese eine Korrektur durchschritten hätten, stelle für die Analysten eine vielversprechende Handelsstrategie dar. Ein gutes Beispiel für diese analytische Vorgehensweise gebe derzeit die Walt Disney-Aktie ab. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags von Dezember 2019 bis März 2020 bei knapp 200 USD habe der Titel genutzt, um in den Korrekturmodus überzugehen. Die beschriebene Atempause trage zum einen die Charakterzüge einer trendbestätigenden Flagge, zum anderen habe das Papier auf Basis eines weiteren Fibonacci-Levels (173,77 USD) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 174,09 USD) jüngst ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Da auch die Relative Stärke (Levy) wieder über ihrem Schwellenwert von 1 notiere und jüngst das Junihoch (181,01 USD) übersprungen worden sei, könnten Anleger von einem validen Flaggenausbruch ausgehen. Der übergeordnete Haussetrend dürfte also wieder Fahrt aufnehmen, sodass perspektivisch das Allzeithoch vom März (203,02 USD) wieder auf die Agenda rücke. Die Kombination aus der o. g. Glättung und dem Fibonacci-Retracement bei rund 174 USD biete sich indes als Stop-Loss auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Bukrhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:154,50 EUR -0,32% (15.07.2021, 08:46)XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:154,58 EUR -0,39% (14.07.2021, 17:35)