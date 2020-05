Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Unterhaltungskonzern Walt Disney wolle die Kapazität für den wiedereröffneten Themenpark in Shanghai Schritt für Schritt erhöhen. Das Unternehmen wolle die Zahl der zugelassenen Besucher wöchentlich um 5.000 steigern, bis die Auslastung bei 30 Prozent liege, so Disney-CEO Bob Chapek im Interview mit CNBC.Chapek habe gesagt, Disney wolle nichts überstürzen bei der Wiedereröffnung. "Wir werden vorsichtig sein, wir werden konservativ sein." Der Konzern bleibe absichtlich unter der von Peking vorgegebenen Grenze von 30 Prozent Auslastung. Man wolle lieber Schritt für Schritt vorgehen und sehen, was passiere.Der Themenpark in Shanghai sei seit Montag, sechs Wochen nach der coronabedingten Schließung, wieder geöffnet. In der vergangenen Woche habe Disney im Internet die Eintrittskarten angeboten. Das Kontingent sei innerhalb von Minuten ausverkauft worden.Die Schließung der Parks habe die Disney-Bilanz für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahrs stark belastet. Der Umsatz sei um zehn Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar eingebrochen, der operative Gewinn sei um 58 Prozent auf 639 Millionen gecrasht.Langfristig orientierte Anleger bleiben dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link