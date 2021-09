Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney sei mit seiner Streaming-Sparte auf Wachstumskurs. Der US-Konzern habe im Rahmen seiner Q3-Zahlen angegeben, dass man am Ende des Quartals fast 174 Millionen Abonnements für Disney+, ESPN+ und Hulu gehabt habe. Für Letzteren wolle man nun auch die Preise um einen Dollar erhöhen - das sei ein wahrlich starkes Zeichen.Der Streaming-Dienst Hulu, ein Konkurrenz-Produkt zu Netflix, werde zukünftig sieben Dollar pro Monat kosten, also einen Dollar mehr als bisher. Die werbefreie Version werde nach Angaben des Unternehmens ebenfalls von 12 auf 13 Dollar erhöht.Ein Paket, das Hulu, Disney+ und ESPN+ enthalte, koste weiterhin 14 Dollar pro Monat, so das Unternehmen. Disney habe nun die Preise für alle drei Streaming-Dienste erhöht. Für ESPN+ und Disney+ habe man im ersten Quartal bereits die Preisschraube angezogen.Die Walt-Disney-Aktie gewinne am Dienstag dank der guten Nachricht rund zwei Prozent und sei damit Top-Gewinner im Dow Jones."Der Aktionär" bleibt ganz klar bullish, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 07.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link