Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

149,10 EUR +0,47% (20.08.2021, 16:09)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

148,34 EUR +0,26% (20.08.2021, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

173,46 USD +0,12% (20.08.2021, 15:56)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.ViacomCBS blase am Freitag zum Frontal-Angriff auf Disney: Der Medienkonzern bringe erstmals einen Film parallel ins Kino und auf seinen Streaming-Dienst. Für den Vorstoß hätten die New Yorker die Film-Auskopplung einer bei Kindern beliebten Serie gewählt. Jedoch könnte genau das ein Fehler gewesen sein."Paw Patrol - The Movie" sei die erste Auskopplung der gleichnamigen Zeichentrick-Serie, die vor allem bei Kindern im Vor- und Grundschulalter beliebt sei.Laut einem Bericht von "Reuters" lasse sich ViacomCBS die begleitende Werbe-Kampagne einen achtstelligen Betrag kosten. Der Konzern wolle damit auch seinen bislang eher dümpelnden Streaming-Dienst Paramount+ nach vorne bringen und zum einem Konkurrenten von Disney+ aufbauen.Dass sechs Hunde ausreichen würden, um dem Konzern mit der Maus in diesem Segment Sorgen zu bereiten, sei aber unwahrscheinlich: Disney+ sei mit 116 Millionen Abonnenten deutlich größer als das Streaming-Angebot von ViacomCBS, das 42 Millionen zahlende Nutzer habe.Das Streaming-Geschäft ist heiß umkämpft und Disney hat sich dort in kurzer Zeit eine starke Position aufgebaut, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". Dazu komme der einzigartige Mix aus Parks, Studios und Superhelden-Bibliothek. DER AKTIONÄR bleibe weiter bullish. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link