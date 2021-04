7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (06.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von "Kauf" auf "Verkauf" herab.Das Auftaktquartal sei für Walt Disney besser als erwartet ausgefallen. Sowohl der Umsatz, welcher einen Rückgang um 22% auf USD 16,2 Mrd. (Konsens: USD 15,9 Mrd.) habe verkraften müssen, als auch der bereinigte Gewinn je Aktie, welcher sich um 79% auf USD 0,32 (Konsens: USD -0,41) rückläufig gezeigt habe, hätten die Prognosen der Analysten trotz des Rückgangs deutlich übertreffen können.Besonders positiv seien die Ergebnisse des Streaming-Geschäfts ausgefallen. Obwohl sich, unter anderem aufgrund der Expansion nach Indien und Indonesien, der monatliche Umsatz je bezahlenden Disney+ Abonnenten um 28% auf USD 4,03 reduziert habe. So habe der Konzern mit knapp 95 Mio. (Konsens: 90,2 Mio.) und zusammen mit den anderen Diensten ESPN+ und Hulu mehr als 146 Mio. zahlenden Abonnenten zum Ende des Quartals überzeugt. Mittlerweile habe der Unterhaltungsriese sogar die 100 Mio.-Grenze zahlender Disney+ Abonnenten überschritten, nur 16 Monate nach dem Startschuss. Das Management rechne bis 2024 mittlerweile schon mit 230 Mio. bis 260 Mio. Kunden (zuvor 60 Mio. bis 90 Mio.). Profitabel sei der Streaming-Dienst jedoch weiterhin nicht und werde es auch nicht vor 2024 werden, so CEO Bob Chapek.Die Erfolgsmeldungen im Streaming-Bereich hätten für Marktteilnehmer die weiterhin von der COVID-19-Pandemie betroffenen Sparten relativiert. Besonders stark leide der Konzern weiterhin unter geschlossenen Vergnügungsparks sowie Buchungsflauten bei Ferienresorts und Kreuzfahrten. Der Umsatz in diesem Bereich sei um 53% auf USD 3,59 Mrd. gesunken. Der Umsatz der Sparte "Media and Entertainment" habe sich mit einem Minus von 5% auf USD 12,66 Mrd. hingegen annähernd stabil gezeigt.Wiederöffnungen von Freizeitparks würden besonders von der zukünftigen Durchimpfungsrate abhängen, so das Management. Gesundheitsbehörden in den USA hätten zuletzt diverse Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt. Anfang April könnten in Kalifornien demnach bereits Vergnügungsparks öffnen, allerdings nur unter strengen Auflagen, wie beispielsweise einer stark reduzierten Besucherzahl. Hinterwallner gehe davon aus, dass mit der Überwindung der Pandemie sukzessive wieder Normalität einkehre. Insofern sei in den nächsten zwei Jahren mit der Rückkehr der Konsumenten von einer starken Geschäftserholung in den Vergnügungsparks, im Tourismusgeschäft und bei Kinobesuchen auszugehen.Walt Disney sei ein absoluter Qualitätstitel mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich und einer Mischung aus seinem traditionellen- und aufstrebenden New Economy-Geschäft. Das Haar in der Suppe sei, dass die Bewertung der Aktie aufgrund des sehr starken Kursanstiegs der letzten Monate aus Sicht des Analysten mittlerweile bereits zu hoch sei. So notiere das Unternehmen auf Basis mehrerer Bewertungsrelationen nunmehr substanziell über dem eigenen langjährigen Schnitt und auch mit einer extremen Prämie im Vergleich zum Wettbewerb. Selbst sein Kursziel von USD 170 (unverändert) beruhe auf den für das Geschäftsjahr 22/23 wieder normaleren Geschäftsergebnissen und einem kräftigen Aufschlag im Vergleich zur Historie und dem Mitbewerb.Dementsprechend rät Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei der Walt Disney-Aktie Gewinne mitzunehmen und ändert dementsprechend seine Empfehlung konsequenterweise auf "Verkauf". (Analyse vom 02.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen