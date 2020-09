Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Walt Disney Company:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein Kauf.Corona habe vieles verändert - und viele Branchen mächtig befeuert. Etwa Streaming. Seit die Menschen im Lockdown sehr viel Zeit zu Hause hätten verbringen müssen, würden Dienste wie Disney+, Netflix und Co noch mehr boomen. Doch 2021 könnten Serienfans einer Durststrecke entgegensehen, weil sich vieles verzögert habe.Wann platze die Serienblase? When will the bubble pop?, habe Anfang des Jahres, noch vor der Corona-Krise, die "New York Times" gefragt. Marktforscher hätten soeben für 2019 allein für die USA die Höchstzahl von mehr als 500 neuen Serienproduktionen bekannt gegeben.2020 sei für die Serienproduktion ein schwieriges Jahr. Wegen der Corona-Beschränkungen seien viele Drehs monatelang unterbrochen worden. Der Unmut der Fans wachse. Das bekomme derzeit Amazon Prime zu spüren. Fans der Action-Staffel "The Boys" hätten mit großem Ärger darauf reagiert, dass Amazon nicht alle Folgen am Stück, sondern jeden Freitag eine neue Folge zeige.Würden sich die Zuschauer also von der Kunstform Serie abwenden? Womöglich auch deswegen, weil es einfach zu viele Serien gebe?"Möglicherweise ist es wahr, dass aus den USA, dem Mutterland der modernen Serie, immer weniger Bahnbrechendes kommt", habe Timo Gößler, Dozent für Dramaturgie und Serielles Erzählen an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam gesagt. "Was alle anderen Länder außer den USA betrifft, halte ich den Zenit noch längst nicht für überschritten."Außerdem meine der Hochschuldozent, dass der Nachwuchs immer spezieller und besser ausgebildet werde. Junge Autorinnen und Autoren bekämen "viel häufiger als noch vor ein paar Jahren" die Chance, ihre Originalität unter Beweis zu stellen, "ohne sich dabei allzu sehr in althergebrachte starre Strukturen hineinbiegen zu müssen".Auch die Hamburger Medienwissenschaftlerin Joan K. Bleicher sehe trotz Corona noch lange kein Ende der Serien. "Die durch eine starke Ausdifferenzierung entstandene Angebotskomplexität zeugt von der konstant bleibenden Bedeutung des seriellen Erzählens im Fernsehen und den Videostream-Plattformen." Serielles Erzählen habe nach wie vor Potenzial.Disney+ sei für Walt Disney ein wichtiges Instrument, das dem Konzern ein gutes Stück weit durch die Krise geholfen habe. Sollten Serien weiter so beliebt bleiben, habe der Dienst noch viel Potenzial. Simon Murray, Analyst von Digital TV Research, erwarte bis 2025 200 Millionen Abonnenten. Bei 100 Dollar Kosten im Jahr ergäbe sich damit, in Relation zu Netflix, ein Wert für Disney+ von 170 Milliarden Dollar.Für den "Aktionär" bleibt die Disney-Aktie ein Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.09.2020)