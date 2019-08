NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

135,20 USD +1,34% (16.08.2019, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment-Gigant bleibe die absolute Macht an den Kinokassen. Mit "Lion King" sei dem US-Traditionskonzern nach "Avengers: Endgame" der nächste Mega-Blockbuster in diesem Jahr gelungen. An der Walt Disney-Aktie sei die Korrektur weitestgehend vorübergegangen. Das Rekordhoch sei zum Greifen nah.Walt Disney sei die klare Nummer 1 in Sachen Entertainment. Der US-Konzern verfüge über einen riesigen Bestand an Top-Content. Deswegen seien die Chancen groß, dass Walt Disney mit Disney+ (startet Ende des Jahres) neue Maßstäbe in Sachen Streaming setzen werde. Die Walt Disney-Aktie sei mit einem 2020er-KGV von 23 moderat bewertet (Netflix habe ein 2020er-KGV von 45). Der Chart sehe vielversprechend aus. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:123,00 EUR +1,00% (19.08.2019, 13:18)Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:122,64 EUR +0,64% (19.08.2019, 13:15)