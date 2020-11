Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (27.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Hoffnung auf Impfstoffe und ein Ende der Corona-Beschränkungen hätten die Aktie von Walt Disney zuletzt deutlich angetrieben. Doch bis die Freizeitparks wieder aufmachen dürften, werde es noch einige Zeit dauern. Deshalb werde der Konzern zunächst einmal gezwungen, den Gürtel noch enger zu schnallen als ohnehin geplant.In einem SEC-Filing habe Walt Disney am Mittwoch mitgeteilt, dass 32.000 Beschäftigte in den Parks entlassen werden müssten - 4.000 mehr als bislang angekündigt. Die Stellenstreichungen seien wegen der vielen Unsicherheiten rund um die Pandemie notwendig und sollten im ersten Halbjahr 2021 erfolgen.In Kalifornien müssten die Themenparks etwa weiter geschlossen bleiben, bis die Corona-Inzidenzwerte auf unter 1 je 100.000 Menschen fallen würden. Ein Ziel, das angesichts der weiter steigenden Zahlen kaum erreichbar scheine. Dabei habe es laut Disney seit der Wiedereröffnung der Parks in Florida und anderen Ländern keine größeren Ausbrüche gegeben - dank begrenzter Kundenzahl und strikter Regelungen wie Abstandhalten und Maskenpflicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: