Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (05.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe den US-Unterhaltungsriesen Walt Disney tief in die roten Zahlen gebracht. In den drei Monaten bis Ende Juni sei unterm Strich ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Milliarden Euro) angefallen, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mitgeteilt habe. Vor einem Jahr habe es noch einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Dollar gegeben, das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft habe bei 1,4 Milliarden gelegen. Die Erlöse seien um 42 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar eingebrochen.Disney-Chef Bob Chapek habe von anhaltenden Herausforderungen gesprochen, aber auch vom "unglaublichen Erfolg" des Streaming-Services Disney+. Der im vergangenen November gestartete Videodienst habe an diesem Montag bereits 60,5 Millionen Abonnenten, so Chapek. Um weitere Kunden hinzuzugewinnen, solle im September die im Kino immer wieder verschobene Neuauflage des Zeichentrick-Märchens "Mulan" bei Disney+ gezeigt werden - allerdings zum stolzen Preis von knapp 30 Dollar.Auszahlen tue sich das rasante Wachstum des Streaming-Geschäfts für Disney ohnehin noch nicht - zumindest nicht in Geld. Die Sparte sei bislang hoch defizitär und der Boom auch durch Schnäppchenpreise und kostenlose Lockangebote etwa an viele US-Kunden des Internetanbieters Verizon Fios erkauft. Ob Disney dem Streaming-Marktführer Netflix - der während des coronabedingten Lockdown ebenfalls gefragter denn je gewesen sei - damit dauerhaft einheizen könne, bleibe erstmal abzuwarten.Disneys Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten - normalerweise ein zuverlässiger Profitbringer - habe in der Krise indes stark gelitten und sei tief in die Miesen geraten. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 85 Prozent eingebrochen, der Betriebsverlust habe knapp zwei Milliarden Dollar betragen. Inzwischen seien Disneys Attraktionen größtenteils wieder geöffnet, jedoch mit strengen Corona-Auflagen und angesichts anhaltender Virus-Sorgen in den USA mit ungewissem Ausblick.Die Zahlen seien am Markt positiv aufgenommen worden. Am späten Vormittag gehe es bei der Aktie auf der Handelsplattform Tradegate 4,8 Prozent nach oben auf 104,28 Euro. Die Wieder-Eröffnungen der Parks sei ein wichtiger Schritt für Disney gewesen. So wie früher werde es bei dem Konzern aber erst wieder laufen, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gebe.Deswegen steigen nur Langfrist-Anleger ein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht wäre ein erstes positives Signal, wenn der Aktie der Sprung über die 200-Tage-Linie gelänge. (Analyse vom 05.08.2020)Mit Material von dpa-AFX