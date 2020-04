Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment-Gigant Walt Disney rüste im Kampf gegen Netflix und andere Streaming-Anbieter weiter auf. Bei Disney+ solle eine neue Star Wars-Serie in Arbeit sein. Das würden die Branchenblätter Hollywood Reporter, Variety und Deadline.com am Mittwoch berichten. Die Walt Disney-Aktie konsolidiere indes weiter.Nach den Berichten solle die US-Regisseurin Leslye Headland für das neue Sternenkrieger- Abenteuer verantwortlich sein. Headland sei als Showrunnerin der Netflix-Serie Russian Doll bekannt, sie habe auch die frechen Filmkomödien Die Hochzeit unserer dicksten Freundin und Sleeping with Other People inszeniert.Der Inhalt der neuen Serie sei unter Verschluss, sie solle allerdings einen Schwerpunkt auf weibliche Charaktere aus dem Star Wars-Universum legen.Der Streamingservice des Unterhaltungsriesen Disney habe bereits die beliebte Star Wars-Produktion The Mandalorian über einen Kopfgeldjäger auf der Flucht mit Baby-Yoda im Programm. Disney+ habe weitere Ableger geplant. Im vorigen Jahr habe Ewan McGregor seine Rückkehr in der berühmten Star Wars-Rolle als Obi-Wan Kenobi angekündigt. Schauspieler Diego Luna solle für eine Serie über die Figur Cassian Andor vor die Kamera treten.Wer Mut hat und einen langen Atem, bleibt investiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link