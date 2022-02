Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



The Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Metaverse sei derzeit in aller Munde. Neben dem Pionier Meta Platforms habe mittlerweile eine Reihe weiterer Unternehmen ihren Anspruch auf die neue digitale Welt angemeldet. Darunter würden sich solche Tech-Riesen wie Microsoft, NVIDIA, Apple oder auch kleinere Player wie Vuzix oder Roblox befinden. Nun schließe sich auch der größte Unterhaltungskonzern der Welt Walt Disney dieser elitären Reihe an.Laut dem Nachrichtenportal CNBC habe CEO Bob Chapek heute gegenüber Mitarbeitern gesagt, dass er Mike White zum neuen Senior Vice President für den neu geschaffenen Bereich "Next Generation Storytelling" ernenne. Chapek habe zwar keine weiteren Details zu den Metaverse-Plänen genannt, habe aber gesagt, dass Whites Aufgabe darin bestehen werde, "physische und digitale Welten" für das Entertainment von Walt Disney zu verbinden."Heute haben wir die Möglichkeit, diese Universen zu verbinden und ein völlig neues Paradigma dafür zu schaffen, wie das Publikum unsere Geschichten erlebt und sich mit ihnen beschäftigt", so Chapek."Meine Vision ist, dass Disney+ die Plattform für das Metaverse wird", so Chapek in einem früheren Interview gegenüber CNBC. Das Metaverse verstehe er als eine Art 3D-Leinwand, in der man verschiedene Formate wie Bücher, Filme und Themenparks zusammenführen könnte."Der Aktionär" bleibt bullish für die Aktie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link