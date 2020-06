Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nur wenige Unternehmen seien von Corona derart hart getroffen wie Walt Disney worden. Kinos und Freizeitparks hätten schließen müssen, Sportveranstaltungen nicht stattfinden dürfen. Doch so langsam kehre die Normalität zurück. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom habe am Freitag sein Go für einen Produktionsstart ab 12. Juni gegeben. Allerdings gebe es zahlreiche Auflagen. Etwas Zug komme auch in den US-Sport. Die NBA plane die Fortsetzung der Basketball-Saison vom 31. Juli an. Die NFL wolle ihre neue Saison am 10. September starten. Alles Meldungen, die wichtig für den Disney-Sportsender ESPN seien. Ebenfalls positiv für Walt Disney: Mehrere Themenparks hätten wieder geöffnet. Die Auslastung solle Schritt für Schritt hochgefahren werden.Das spiegele sich bereits im Aktienkurs wider. An der Börse komme die zunehmende Normalität gut an. Die Walt Disney-Aktie sei am Freitag auf den höchsten Stand seit dem März-Tief gestiegen und kratze nun an der bedeutenden 200-Tage-Linie. Gelinge der Ausbruch und überwinde die Walt Disney-Aktie auch den horizontalen Widerstand bei 130 USD, wäre kurzfristig Luft bis 140 USD.Walt Disney habe noch herausfordernde Wochen vor sich, doch die geplanten und durchgeführten Schritte würden Grund zu Optimismus. Millionen Menschen würden nach Wochen der Entbehrungen auf Unterhaltung und Zerstreuung warten. Dafür sorge Walt Disney schon seit Jahrzehnten. Langfristig orientierte Anleger sollten der Walt Disney-Aktie treu bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:110,98 EUR +0,45% (08.06.2020, 10:41)