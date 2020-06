Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Unterhaltungsriese habe konkrete Pläne für die Wiedereröffnung seiner pandemiebedingt geschlossenen Vergnügungsparks in Kalifornien präsentiert. Viele Menschen wollten aber den Schritt verhindern und hätten eine Online-Petition gestartet. Dabei stehe die Zukunft des US-Konzerns auf dem Spiel.Am 9. Juli dürfe das Disneyland Resort mit begrenzter Besucherkapazität und unter strikten Sicherheitsauflagen wieder aufgemacht werden. Zuvor sei bereits die Wiedereröffnung des Disney World Resorts in Florida am 11. Juli genehmigt worden. Für Walt Disney sei das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten eine der wichtigsten Erlösquellen. Die Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie hätten bereits Kosten in Milliardenhöhe verursacht.Noch sei nicht abzusehen, wann es einen Impfstoff oder ein Medikament gegen Corona geben werde. Damit müsse man, wie manche Virologen sagen würden, "lernen, mit dem Virus zu leben". Dazu gehöre auch die Wiedereröffnung der Walt-Disney-Themenparks. Würden sie noch lange zu bleiben, würde auch ein Gigant wie Walt Disney eine Insolvenz nur schwer verhindern können. Langfristig orientierte Anleger sollten der Walt Disney treu bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: