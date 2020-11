Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Krise habe dem Entertainment-Giganten Walt Disney zwar ein weiteres Quartal mit roten Zahlen eingebrockt. Trotzdem sei die Bilanz besser ausgefallen, als von den Analysten erwartet worden sei. Außerdem habe Disney ein starkes Wachstum bei seinem Streamingdienst Disney+ gemeldet. Die Aktie habe nachbörslich mächtig Gas gegeben.Disney habe im zweiten Quartal (Juni bis September) unterm Strich einen Verlust von 710 Millionen Dollar oder 0,20 Dollar je Aktie verbucht. Die Analysten hätten 0,71 Dollar erwartet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich zwar um 23 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar gefallen, habe aber ebenfalls über den Erwartungen von 14,2 Milliarden Dollar gelegen.Als großen Erfolg habe Vorstandschef Bob Chapek erneut das Streaming-Geschäft rund um den vor exakt einem Jahr gestarteten Online-Videodienst Disney+ herausgestrichen, der zum Quartalsende bereits fast 74 Millionen Nutzer gehabt habe und die Erwartungen damit übertroffen habe.Dagegen bleibe das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten nachvollziehbarerweise massiv belastet. Die Erlöse seien hier um 61 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar gesunken, es sei ein Betriebsverlust von 1,1 Milliarden Dollar angefallen.74 Millionen Nutzer ein Jahr nach dem Start - dafür habe Netflix über acht Jahre gebraucht. Sobald der Impfstoff da sei, werde sich das Wachstum wahrscheinlich abschwächen, aber dafür würden die anderen Sparten wieder auf Hochtouren laufen.Für den "Aktionär" bleibt Disney ein klarer Gewinner der Post-Corona-Ära und die Aktie ein Kauf für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.11.2020)Mit Material von dpa-AFX