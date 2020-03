Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

79,15 EUR -7,46% (18.03.2020, 16:55)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

78,44 EUR -8,41% (18.03.2020, 16:39)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,15 USD -10,38% (18.03.2020, 16:41)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (18.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Corona lege (fast) alles lahm - auch Hollywood. Die Dreharbeiten vieler teurer Produktionen lägen auf Eis, darunter auch die mehrerer geplanter Disney-Verfilmungen wie Die kleine Meerjungfrau. Die Aktie falle wie ein Stein und rutsche am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit 2014. Das könnte Begehrlichkeiten wecken.Walt Disney sei von der Corona-Krise gleich in mehrerer Hinsicht betroffen. Nicht nur die Filmwerkstatt des Konzerns stehe still, auch zahlreiche Themenparks seien wegen des Virus dicht. Die fehlenden Blockbuster dürften das margenträchtige Merchandising-Geschäft (Disney kassiere knapp elf Prozent Lizenzen) stark belasten. Die Aktie zähle folglich zu den großen Verlierern.Nun wolle sich Disney mit Disney+ mit aller Macht gegen die Krise stemmen. In wenigen Tagen, am 24. März, starte die Streaming-App in mehreren Ländern, darunter in Deutschland. Disney locke Film- und Serienfans mit massenhaft Top-Content wie Star Wars, Marvel-Filmen und Hunderten von Simpsons-Folgen.Einer, der bestimmt schon Disney+-Kunde sei, sei Apple-Chef Tim Cook. Die Inhalte, die Disney habe, hätte Cook gerne, munkele man an der Wall Street. Mit jedem Verlusttag der Disney-Aktie käme er günstiger dran.Disney würde freilich gut zu Apple passen. Fraglich sei nur, ob die Kartellwächter mitmachen würden.Nichtsdestotrotz bleibt der Crash bei Disney eine Kaufchance für Langfrist-Anleger - auch ohne Übernahmefantasie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link