Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

96,57 EUR +0,11% (04.09.2018, 08:20)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

112,02 USD +0,09% (31.08.2018, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.09.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney: Gute Ausgangslage - ChartanalyseWalt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) konsolidierte über drei Jahre hinweg in einem symmetrischen Dreieck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von Anfang April 2018 bis Ende Mai 2018 habe sich die Aktie um die Unterkante dieses Dreiecks herum bewegt. Danach sei es zu einer steilen Rally und zum Ausbruch aus dem Dreieck nach oben gekommen. Bis 7. August habe der Wert auf ein Hoch bei 117,90 USD angezogen. Seitdem konsolidiere er erneut. Diese Bewegung könne bisher als Pullback an das Dreieck angesehen werden, auch wenn die Aktie in den letzten beiden Tagen unterhalb des Aufwärtstrends seit 31. Mai notiert habe.Walt Disney befinde sich in einer guten Ausgangslage und könnte in Kürze den Pullback an das Dreieck beenden. Gelinge dies, dann wäre eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 117,90 USD und an das Allzeithoch bei 122,08 USD möglich. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 110,67 EUR wäre allerdings ein Verkaufssignal. Abgaben in Richtung 106,51 USD und ca. 102,30 USD würden dann drohen. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:96,50 EUR +0,18% (03.09.2018, 17:35)