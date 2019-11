Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Die Walt Disney Company (WDC) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein klarer Kauf.Der US-Entertainment-Gigant Walt Disney habe derzeit einen Lauf. "Frozen 2" (Die Eiskönigin 2) habe am Startwochenende 350 Millionen Dollar eingespielt und damit die Erwartungen der Experten getoppt. Nie zuvor sei ein Animationsfilm erfolgreicher gewesen. Die Disney-Aktie ziehe am Montag an und dürfte bald ein neues Allzeithoch erklimmen.Nach dem Super-Start stünden die Chancen sehr gut, dass "Frozen 2" einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten werde. Der Vorgänger "Frozen" aus dem Jahr 2013 habe 1,28 Milliarden Dollar eingespielt, was Platz 15 in der ewigen Bestenliste bedeute. Dabei sei der Start des ersten Teils deutlich bescheidener ausgefallen als bei der Fortsetzung: Am ersten Wochenende habe "Frozen" lediglich 93 Millionen Dollar eingespielt.Erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten sei das Remake "Der König der Löwen" aus dem Jahr 2019 mit Einnahmen von 1,64 Milliarden Dollar. Am Startwochenende habe der Streifen 269 Millionen Dollar eingespielt.Von den 20 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten kämen zwölf aus dem Hause Disney, einer ("Avatar - Aufbruch nach Pandora") sei von der Disney-Tochter 20th Century Fox produziert worden. Zusammen hätten sie inflationsbereinigt 22,5 Milliarden Dollar eingespielt.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link