Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (11.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney habe einen konkreten Plan vorgelegt, wann und wie die Vergnügungsparks wiedereröffnen würden. Das komme an der Börse zwar gut an - reiche im tiefroten Gesamtmarkt jedoch nicht aus, um die Aktie nach oben zu heben.Ab 9. Juli solle das Disneyland Resort schrittweise und unter strikten Sicherheitsauflagen wieder aufgemacht werden, habe der Konzern am Mittwoch (Ortszeit) mitgeteilt. Den Anfang solle demnach die Shoppingmeile Downtown Disney District machen, ab 17. Juli sollten dann die großen Themenparks und Hotels folgen. Die Pläne würden allerdings noch grünes Licht von den zuständigen Behörden brauchen, wie das Unternehmen betont habe.Zuvor sei bereits die Wiedereröffnung des Disney World Resorts in Florida am 11. Juli genehmigt worden. Für den Entertainment-Giganten sei das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten eine der wichtigsten Erlösquellen. Die Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie hätten bereits Kosten in Milliardenhöhe verursacht. In den drei Monaten bis Ende März sei der Gewinn des Konzerns im Jahresvergleich um über 90 Prozent gefallen, dabei habe sich die Virus-Krise erst zum Quartalsende hin richtig ausgebreitet. Im laufenden Vierteljahr dürften die Belastungen noch höher werden.An der Börse komme die zunehmende Normalität gut an - doch im schwachen Gesamtmarkt reiche dies nicht aus. Nachdem die Disney-Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit dem März-Tief gestiegen sei, habe sie die 200-Tage-Linie nicht überwinden können und sei am wichtigen Indikator abgeprallt. Im tiefroten Gesamtmarkt setze sich nun ein kurzfristiger Abwärtstrend durch und die Unterstützung bei 115 Dollar rücke wieder in den Blick.Langfristig orientierte Anleger bleiben der Walt Disney-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann. (Ausgabe vom 11.06.2020)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link