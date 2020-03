Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Eröffnungs- oder Starttermine würden sich häufig mal nach hinten verschieben. Daran sei man gewöhnt. Bei Walt Disney sei es nun umgekehrt: Eigentlich sollte der kostenpflichtige Streamingdienst Disney+ in Deutschland erst Ende März starten. Doch Disney habe den Start auf den 24. März vorverlegt. Die Vorfreude sei riesig.Streaming - also das Abrufen von TV- und Videoinhalten von Internet-Plattformen, ohne sie dabei herunterladen zu müssen - boome in Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch. Ein Dschungel aus Serien, Filmen und Exklusiv-Inhalten sei entstanden - quasi überall und jederzeit verfügbar.Die AGF Videoforschung, die zu Bewegtbild Nutzerdaten in Deutschland erhebe, zeichne diese Entwicklung anhand eigener Befragungen nach: Während im ersten Halbjahr 2015 noch sieben Prozent angegeben hätten, in den vergangenen drei Monaten ein kostenpflichtiges Streaming-Angebot genutzt zu haben, seien es im zweiten Halbjahr 2019 bereits 32 Prozent gewesen.Disney+ habe in den USA, Kanada und den Niederlanden schon im November gestartet und dort bis Jahresende 26,5 Millionen Abonnenten gewonnen - deutlich mehr als erwartet. Hierzulande warte schon eine Reihe von Konkurrenten. US-Schwergewichte wie Netflix und Amazon seien seit Jahren da, im vergangenen Herbst sei AppleTV+ hinzugekommen.Frage man Anbieter, Experten auf Verbandsebene oder Beratungsunternehmen, wie groß der Markt werden werde, laute der allgemeine Tenor: Er sei noch lange nicht ausgeschöpft. Bei der Plattform Joyn von ProSiebenSat.1 etwa heiße es: "Streaming hat derzeit etwas mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland erreicht. Das bedeutet, es gibt noch Potenzial nach oben, der Kuchen wird größer werden."Im Markteintritt von AppleTV+ und Disney+ sehe der Medienexperte und Partner bei McKinsey, Thomas Schumacher, Wachstumschancen. "Viele suchen noch nach ihrem perfekten Konsumverhalten." In Summe werde heute mehr Bewegtbild geschaut. Es gebe noch Lücken, um weitere Kundenkreise zu erschließen.Bei den beliebtesten Bezahlangeboten würden die Berater von McKinsey Netflix und Amazon Prime vorne sehen. Doch Disney+ drehe bei den Inhalten (unter anderem The Mandalorian, The Avengers, Thor) das ganz große Rad und locke mit Kampfpreisen (69,99 Euro im Jahr). Damit sollte Disney den wichtigen deutschen Markt (und etliche andere Märkte) förmlich überrollen.Der aktuelle Dip der Aktie wegen Corona bietet Langfrist-Anlegern eine gute Einstiegschance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)