Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Corona-Krise lege das Entertainment-Imperium lahm - nun komme es zu Entlassungen im großen Stil. Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse Walt Disney rund 28.000 US-Mitarbeiter entlassen, so das Unternehmen.In einem Memo an die Belegschaft habe Spartenchef Josh D'Amaro die Entscheidung als "herzzerreißend" bezeichnet, sie sei aber angesichts der schwierigen Umstände aufgrund der Covid-Krise ohne Alternative. Der Schritt sei notwendig, u.a. weil Corona-Auflagen in Kalifornien eine Wiedereröffnung des dortigen Disneylands weiterhin nicht zugelassen hätten.Der Job-Kahlschlag treffe den Geschäftsbereich, der von den Folgen der Pandemie am stärksten getroffen worden sei. In den drei Monaten bis Ende Juni sei ein Konzernverlust von 4,7 Mrd. Dollar angefallen. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,8 Mrd. Dollar eingebrochen.Das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten habe besonders heftig gelitten. Der Umsatz sei hier um 85 Prozent zurückgegangen, der Betriebsverlust habe knapp zwei Milliarden Dollar betragen nach einem Gewinn von 1,7 Mrd. im Vorjahr.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link