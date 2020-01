Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

130,30 EUR +0,82% (22.01.2020, 09:35)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

130,22 EUR +0,57% (22.01.2020, 09:54)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

143,56 USD -0,53% (21.01.2020, 22:06)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Netflix wolle in den "Streaming Wars" nicht kleinbeigeben. Im Brief an die Aktionäre schreibe der Streaming-Pionier: "Wir wollen uns auf das konzentrieren, auf das wir uns die letzten 22 Jahre konzentriert haben - unsere Kunden zufriedenzustellen." Die Probleme von Netflix seien aber offensichtlich und das liege v.a. am neuen Konkurrenten Disney+.Netflix habe sich im vierten Quartal zwar überraschend gut geschlagen, doch das US-Unternehmen bekomme zunehmend die Folgen des anziehenden Wettbewerbs zu spüren. Problematisch: Im vierten Quartal habe Netflix im wichtigen US-Markt gerade einmal 423.000 Abo-Kunden hinzugewonnen. Die Börse habe mit deutlich mehr gerechnet. Das maue Wachstum deute daraufhin, dass sich viele Film- und Serienfans am Ende nur für wenige Angebote entscheiden würden. Nach dem Start von Disney+ könne es sich der Kunde nun leisten, noch wählerischer zu sein.Am Dienstag habe Walt Disney bekanntgegeben, die App in Deutschland bereits am 24. März und damit eine Woche früher als geplant zu starten. In technischer Hinsicht sei man vor dem Zeitplan, deshalb ziehe man den Start vor, so der US-Konzern.