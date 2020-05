Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Disneyland Shanghai sei zwar wieder geöffnet, doch das könne nicht annähernd ausbügeln, was Corona in der Bilanz des US-Konzerns anrichte. Todd Juenger, Analyst bei Bernstein, habe die Auswirkungen der Krise auf die Themenparks analysiert und einen riesigen Verlust ermittelt. Er schätze, dass Walt Disney aktuell durch die Schließung der Parks ein Verlust vor Zinsen und Steuern von 1 Mrd. USD entstehe, und zwar monatlich. Bisher würden im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs alle Parks geschlossen bleiben, mit Ausnahme von Disneyland in Shanghai, das am 11. Mai mit reduzierter Kapazität wiedereröffnet worden sei."Es ist schwer zu sagen, welche Auswirkungen es hat, wenn Disney die Parks mit geringerer Kapazität betreibt", so Juenger. Positiv sei in jedem Fall, dass der US-Konzern an den Lohnkosten spare und dass die Führungskräfte Gehaltskürzungen hätten hinnehmen müssen. Sorgen um die Liquidität von Walt Disney mache er sich nicht. "Die Banken werden Disney entgegenkommen, falls es einmal eng werden sollte."Walt Disney habe sich in der vergangenen Woche 11 Mrd- USD am Anleihenmarkt besorgt. Zum Ende des zweiten Quartals habe der Konzern über 14,3 Mrd. USD Cash verfügt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: