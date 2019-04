Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

115,50 EUR -1,11% (16.04.2019, 17:40)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

130,50 USD -1,17% (16.04.2019, 17:46)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Richard Greenfield von BTIG:Im Rahmen einer Aktienanalyse bringt Analyst Richard Greenfield von BTIG in Bezug auf die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nunmehr eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Die zunächst vom Management geäußerten Subskriptionsziele für Disney+ seien als überaus ambitioniert angesehen worden. Für einen Service den es am Markt aber noch nicht einmal gebe, könne kaum eine Fünfjahresplanung widerlegt werden. Die bis 2024 veranschlagten Ausgaben für Programminhalte von 2,5 Mrd. USD seien dagegen zu niedrig.CEO Bob Iger habe aber nun in den Medien signalisiert, dass sich das Unternehmen der Notwendigkeit möglicherweise dramatischerer Änderungen der Strategie bewusst sei, um ein eher Verbraucher-getriebenes Modell als Gegenpol zu einem erodierenden Altgeschäft zu etablieren.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse stufen die Analysten von BTIG den Titel von "sell" auf "neutral" hoch.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:115,54 EUR +0,30% (16.04.2019, 17:31)