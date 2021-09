Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

155,76 EUR +0,49% (02.09.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

156,20 EUR +1,21% (02.09.2021, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

184,35 USD +0,47% (02.09.2021, 15:42)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das dritte Quartal des Jahres sei für Walt Disney solide ausgefallen. Der Umsatz habe im Jahresvergleich um 45% auf rund USD 17 Mrd. gesteigert werden können (Konsens: USD 16,8 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie, welcher sich von einem niedrigen Niveau aus auf USD 0,8 verzehnfacht habe, habe die Prognosen der Analysten von USD 0,55 deutlich übertreffen können.Die Ergebnisse im Streaming-Geschäft seien nach einem schwachen vorangegangenen Quartal überraschend gut ausgefallen, trotz pandemiebedingten Schwierigkeiten der Film- und Fernseheproduktion. Zum Ende des Quartals habe der Hoffnungsträger Disney+ mit einem Zuwachs von 12,4 Mio. insgesamt 116 Mio. zahlende Abonnenten gezählt. Somit hätten die Schätzungen der Analysten von 113,1 Mio. Abonnenten übertroffen werden können.Die langfristigen Wachstumsperspektiven sehe der Analyst in diesem Bereich grundsätzlich vielversprechend und auch das Management habe hierbei seine Jahresziele bestätigt. Der monatliche Umsatz je bezahlenden Disney+ Abonnenten von USD 4,16 habe sich zwar im Vergleich zum vorangegangenen Quartal erhöht (Q2 2021: USD 3,99), allerdings stelle dies noch immer eine Verringerung von 10% im Jahresvergleich dar. Dies werfe einen Schatten über die Preisfestsetzungsmacht.Der Umsatz der Sparte "Media and Entertainment" habe sich mit einem Plus von 18% auf USD 12,68 Mrd. robust gezeigt, sei jedoch leicht hinter dem allgemeinen Konsens von USD 12,9 Mrd. zurückgeblieben. Unter anderem liege dies an hohen Lizenzkosten von ESPN (Entertainment Sports and Programming Network) in Höhe von USD 1,2 Mrd. Dies habe dazu beigetragen, dass sich der operative Gewinn des Segments "Linear Networks" im Jahresvergleich um rund 33% vermindert habe.Positiv sei angemerkt, dass aus Bloomberg-Schätzungen hervorgehe, dass ein ESPN-Abonnent 2021 durchschnittlich USD 8,97 pro Monat gezahlt habe, was 5 bis 6 Mal so hoch wie der Industriestandard sei. Grund hierfür seien die zahlreichen Lizenzen der Top-Ligen aus mehreren Sportarten, wie z.B. NFL, NBA und MLB. Man erhoffe sich, dass der Umsatz aus Sportprogrammen solcher Qualität den stetigen Rückgang an Kunden mittelfristig ausgleiche. Zwischen 2010 und 2020 habe ESPN 16% seines Kundenstamms verloren.Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge plane Walt Disney eine Lizenzierung von ESPN an zumindest ein Schwergewicht der Online-Wettbranche für USD 3 Mrd. über mehrere Jahre. Grund dafür sei die boomende Online-Wettindustrie, von der man sich einen Teil des Kuchens erhoffe. Nähere Details dazu gebe es bis dato aber noch nicht.Trotz oftmals strenger Auflagen (z.B. stark reduzierte Besucherzahlen) würden die vielen Öffnungen von Vergnügungsparks (Parks & Resorts) sowie ein langsamer Anstieg an Buchungen bei Ferienresorts und Kreuzfahrten dem Konzern einen recht optimistischen Ausblick bescheren. In wenigen Wochen werde in Peking das Universal Beijing Resort, der größte Freizeitpark dieser Art, seinen Testlauf beenden und seine Tore ohne Kapazitätsbeschränkungen öffnen. Der Umsatz in diesem (wieder profitablen) Bereich sei um satte 308% auf USD 4,34 Mrd. gestiegen, womit die Analystenerwartungen von USD 4,05 Mrd. klar hätten übertroffen werden können.Der Analyst gehe weiterhin davon aus, dass mit der Überwindung der Pandemie sukzessive wieder Normalität einkehre. Insofern sei in den nächsten zwei Jahren mit der Rückkehr der Konsumenten von einer starken Geschäftserholung in diesem Bereich auszugehen. Auch die jüngsten Entwicklungen rund um Lockerungen bei der Maskenpflicht in Vergnügungsparks des Konzerns würden diese Einschätzung unterstützen.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal seien insgesamt recht gut ausgefallen und auch Disney+ habe die Erwartungen übertreffen können. Der Analyst rechne weiterhin mit einer Erholung in den traditionellen Geschäftsbereichen, besonders in den nächsten beiden Geschäftsjahren, sowie einer Überwindung der Pandemie. Auch die Wachstumsaussichten rund um Disney+ schätze er grundsätzlich als vielversprechend ein, auch wenn sich erst bestätigten müsse, dass der Konzern hier vernünftige Preise durchsetzen könne. Des Weiteren könnten durch eine mögliche ESPN Lizenzvergabe für Online-Wettanbieter hohe Erträge aus einem neuen Geschäftsbereich eingefahren werden.Walt Disney sei ein absoluter Qualitätstitel mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich und einer Mischung aus altbewährten und aufstrebenden Geschäftsfeldern. Das Haar in der Suppe sei, dass die Bewertung der Aktie nach wie vor ambitioniert sei. So notiere das Unternehmen auf Basis mehrerer Bewertungsrelationen weiterhin substanziell über dem eigenen langjährigen Schnitt und auch mit einer extremen Prämie im Vergleich zum Wettbewerb. Der Analyst hebe sein Kursziel aufgrund von weiter gestiegenen Gewinn-Konsensschätzungen auf USD 185 an (zuvor USD 175). Basis dafür seien die für das Geschäftsjahr 22/23 wieder normaler erwarteten Ergebnisse und ein kräftiger Aufschlag im Vergleich zur Historie und zum Mitbewerb.Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Walt Disney-Aktie zu halten. (Analyse vom 02.09.2021)