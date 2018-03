Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,68 EUR +0,69% (12.03.2018, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,52 USD +0,75% (09.03.2018, 15:41)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Black Panther" - der Film über den schwarzen Superhelden - knacke momentan einen Rekord nach dem anderen. Die vierte Woche in Folge sei er ganz oben in der Box Office. "Black Panther" habe die Milliarden-Dollar-Grenze geknackt. Der Film befinde sich nur noch knapp hinter "Star Wars: Die letzten Jedi". Der Aktienprofi halte den Film für ein wirkliches Phänomen. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der eine oder andere weitere Rekord für "Black Panther" falle.Das dürfte der Walt Disney-Aktie auch irgendwann auf die Sprünge helfen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: