Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

104,77 EUR +0,70% (20.03.2017, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

113,06 USD +1,16% (20.03.2017, 15:25)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (20.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Für Andreas Deutsch von "Der Aktionär" ist die Aktie des Micky-Maus-Konzerns Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein klarer Kauf.Auch 2017 bleibe Walt Disney im Kino das Maß aller Dinge. Die Musical-Verfilmung "Beauty and the Beast" habe am Startwochenende die Marktprognosen geschlagen. Nach ersten Schätzungen des Filmdienstes Box Office Mojo vom Sonntagabend habe der Film in Nordamerika 170 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit liege das Ergebnis bei 350 Millionen Dollar. Das Allzeithoch sei nur noch eine Frage der Zeit.Erfolgreiches Filmgeschäft, etliche neue Attraktionen in den Themenparks, Hoffnung auf bessere Zeiten für ESPN - es sehe sehr gut aus für den US-Konzern. Die Walt Disney-Aktie komme aktuell auf ein KGV von 19 und sei damit historisch günstig bewertet.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, die Walt Disney-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 20.03.2017)Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:104,95 EUR +1,11% (20.03.2017, 15:13)