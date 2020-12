Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

141,36 EUR -2,52% (14.12.2020, 17:37)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

142,04 EUR -2,50% (14.12.2020, 17:25)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

172,375 USD -1,90% (14.12.2020, 17:26)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Deutschland Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie sei am Freitag explodiert. Mit einem Plus von 14 Prozent habe der Titel des Entertainment-Giganten den Dow Jones praktisch im Alleingang angetrieben. Der Markt sei sich sicher: Jetzt gehe der Disney-Angriff auf den Streaming-Platzhirsch Netflix erst richtig los. Die Aktienkurse würden allerdings Welten trennen.Anleger, die vor einem Jahr in Disney investiert hätten, seien seit Freitag endlich im Plus. Indes liege Netflix im selben Zeitraum mit 64 Prozent vorne - und das, obwohl die Aktie seit Sommer im Seitwärtstrend festhänge.Noch deutlicher falle der Langfrist-Vergleich aus: Wer vor fünf Jahren bei Disney eingestiegen sei, sei nun 50 Prozent im Plus. Hingegen kämen Netflix-Aktionäre auf eine Performance von 310 Prozent.Doch nun könnte sich das Blatt wenden, denn Disney gebe in Sachen Streaming Vollgas. Der Konzern wolle sein Angebot merklich ausweiten und so die Zahl der Abonnenten stark steigen. Bis 2024 wolle Disney 350 Millionen zahlende Kunden haben. Netflix komme aktuell auf 200 Millionen Kunden."Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link