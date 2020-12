Walmart ist eine laufende AKTIONÄR-Empfehlung. Mit der Hinwendung zu mehr Online-Geschäft und neue Technologien gehe der Einzelhandelsriese den richtigen Weg. Für konservative Anleger bleibt die Walmart-Aktie eine interessante Wahl, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Während sich Vorreiter bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge bereits wieder zurückziehen würden (Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Ticker-Symbol: UBER)), baue der Einzelhandels-Gigant Walmart sein Engagement aus. Gemeinsam mit Partner Gatik würden im US-Bundesstaat Arkansas autonome Kastenwagen zwischen zwei Walmart-Niederlassungen fahren. Damit mache man in gewisser Weise auch Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und Xpeng (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) Konkurrenz. Doch Walmart wolle noch mehr.Die Entwicklung der Technik für selbstfahrende Fahrzeuge dauere länger als gedacht. Doch E-Auto-Pionier Tesla habe mittlerweile eine eigene Full-Self-Driving-Software eingeführt. Und auch der chinesische Konzern Xpeng habe Ende Oktober auf einer Veranstaltung in China seine eigenen selbstfahrenden Fahrzeuge präsentiert.Walmart habe nach 70.000 getesteten Meilen nun auch ein Projekt selbstfahrender Kleinlastwagen gestartet. Zwischen einem Distributionszentrum und einem Walmart-Geschäft in Bentonville würden auf einer gut 3,6 Kilometer langen Strecke Waren autonom transportiert. Zunächst sei sicherheitshalber noch ein Fahrer mit an Bord gewesen. Nun verzichte man auf diesen.Walmart kündige zudem an, die Technologie auch auf längeren Lieferwegen zu testen. Man wolle irgendwann Kundenbestellungen an einen bestimmten Ort liefern, an dem Verbraucher ihre Bestellungen dann abholen könnten. Diese Tests würden im kommenden Jahr mit einem Sicherheitsfahrer durchgeführt.Autonomes Fahren passe in die jüngste Strategie des Einzelhandels-Giganten, schnell in neue Technologien zu investieren und sich gleichzeitig allmählich von seinem Kerngeschäft zu trennen. So habe Walmart auch in die Social-Media-App TikTok investiert. Mit der wachsenden Online-Präsenz wolle der Dow-Jones-Konzern neue Einnahmequellen erschließen. Jüngere Käuferschichten sollten angesprochen werden.Mit Wamart+ habe das Unternehmen kürzlich eine Partnerschaft mit Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) geschlossen, auch um dem Marktführer Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) Marktanteile abzuknüpfen. Die Investition in das indische E-Commerce-Unternehmen Flipkart habe sich ebenfalls bewährt.An der Börse komme die neue Strategie Richtung "Wachstum durch neue Technologien" offenbar gut an. Die Walmart-Aktie laufe seit dem Corona-Crash in einem sauberen Aufwärtstrend. Solange die untere Trendlinie (derzeit bei etwa 142 Dollar) nicht nachhaltig unterschritten werde, sei die Welt charttechnisch in Ordnung.