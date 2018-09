Börsenplätze Walmart-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

81,0751 EUR +0,07% (17.09.2018, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

81,00 EUR -0,45% (17.09.2018, 14:00)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

94,59 USD -0,56% (14.09.2018, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.09.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu halten.Der stationäre Handel müsse sich aufgrund des harten Wettbewerbs mit Discountern bzw. Onlinehändlern attraktiver aufstellen. Neben dem Aufbau von Multichannel-Konzepten würden sich die Unternehmen zuletzt verstärkt über Portfoliobereinigungen fokussieren. Walmart habe die Mehrheit am Brasiliengeschäft veräußert, die britischen Aktivitäten (Asda) sollten mit der britischen Nr. 2, Sainsbury, zusammengelegt werden. Außerdem seien zahlreiche Filialen der Marke Sam's Club geschlossen worden.Der Wettbewerbsdruck bleibe hoch. Allerdings hätten sich bei den Einzelhändlern allmählich Erfolge der notwendigen Umbaumaßnahmen gezeigt. Von den vielen Portfoliobereinigungen erwarte Zienkowicz mittelfristig eine verbesserte Ergebnisqualität. Der Analyst bestätige sein Sektorrating ("positiv").Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Walmart-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 90,00. (Analyse vom 14.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Walmart Inc.": Keine vorhanden.