Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.05.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Die Zahlen für das erste Quartal 2020/21 (30.04.) hätten umsatzseitig (+8,6% y/y auf 136,42 Mrd. USD) im Rahmen der Erwartungen (Analysten-Prognose: 132,50 Mrd. USD; Marktkonsens: 132,79 Mrd. USD) und ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 1,18 (Vj.: 1,12; Analysten-Prognose: 1,13; Marktkonsens: 1,12) USD) moderat darüber gelegen. Den Ausblick für 2020/21 (u.a. währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 3% (Q1 2020/21: +9,7% y/y); EPS von 5,00 bis 5,15 USD)) habe Walmart nicht überraschend zurückgenommen und auf einen neuen Ausblick verzichtet.Der Analyst rechne damit, dass Walmart den bisherigen Ausblick aufgrund der hohen Zusatzkosten der Covid-19-Pandemie (Q1 2020/21: 900 Mio. USD) ergebnisseitig verfehlt und umsatzseitig übertroffen hätte. Er senke seine EPS-Prognosen für 2020/21 (berichtet: 4,90 (alt: 5,06) USD; bereinigt: 4,98 (alt: 5,06) USD) und behalte sie für 2021/22 (berichtet/bereinigt: 5,39 USD) bei. Angesichts des wettbewerbsintensiven Marktumfelds, v.a. in den USA und Großbritannien, sowie den vom Unternehmen erwarteten hohen Zusatzkosten durch die Pandemie rechne er mit einem Anhalten des Margendrucks. Positiv werte er die hohe Umsatzdynamik beim E-Commerce in den USA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walmart-Aktie: