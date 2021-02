Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

120,28 EUR +0,05% (16.02.2021, 22:01)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

145,66 USD +0,82% (16.02.2021, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Walmart habe sich in der Corona-Krise dank eigenem Online-Geschäft behauptet. Nun schieße das Wetter quer: Hunderte von Walmart-Filialen seien vorübergehend geschlossen, da der strenge Winter in Texas, dem Südosten und anderen Teilen des Landes schwere Eis- und Stromausfälle verursache. Die Walmart-Aktie zeige sich aber "kälteunempfindlich".Der einst als Billigheimer am Rande des Highways belächelte Einzelhandelsriese Walmart habe in den vergangenen Jahren digital gewaltig aufgeholt. Deshalb würden sich die Anleger zu Recht keine Sorgen machen. Die Walmart-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs" und für konservative Anleger eine interessante Wahl. Das Kursziel laute 150 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2021)Börsenplätze Walmart-Aktie: