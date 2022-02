NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.02.2022/ac/a/n)



Walmart habe durchaus solide Zahlen gemeldet. Der Gewinn je Aktie habe 1,53 USD betragen, statt der erwarteten 1,50 USD. Beim Umsatz habe man im letzten Quartal 152 Mrd. USD statt der erwarteten 151 Mrd. USD erzielt. Den Aktienprofi habe der Zugewinn im E-Commerce enttäuscht, der gegenüber dem Vorjahr nur um 1% gestiegen sei. Im Zweijahres-Vergleich habe es zwar ein Plus von 70% gegeben. Walmart habe sich auch zum Thema Inflation geäußert: Wenn diese weiter steige, werde man die Preise an die Kunden weitergeben müssen. Langfristig ist die Walmart-Aktie weiterhin ein gutes Investment, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2022)