Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Auch Walmart leide in der Coronakrise. Aufgrund der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Pandemie habe der größte US-Einzelhandelskonzern den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Das Q1 sei indes insgesamt gut für Walmart gelaufen. Der US-Titel liege vorbörslich über drei Prozent im Plus.Die Pandemie mache sich bei Walmart deutlich bemerkbar, wie das Unternehmen am Dienstag in Washington mitgeteilt habe.Eine starke Nachfrage bei einigen Produkten habe den Umsatz im ersten Geschäftsquartal (Ende April) steigen lassen. Zusätzliche Kosten in Zusammengang mit Löhnen und Hygiene würden sich aber auch negativ auswirken. Die Kosten in Zusammenhang mit der Pandemie lägen etwa bei 900 Millionen Dollar.Höhere Kosten in der Krise seien im Walmart-Aktienkurs schon eingepreist. Die Börse spekuliere nun offenbar darauf, dass sich die Prognose des Einzelhändlers als zu konservativ erweise. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung im Herbst 2018 liege Walmart mit 40 Prozent im Plus. Die Chancen stünden gut, dass sich die Walmart-Aktie weiterhin als Fels in der Brandung entwickle.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Walmart-Aktie bei 135 Euro, Stopp: 95 Euro. (Analyse vom 19.05.2020)