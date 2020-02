Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

108,20 EUR -0,77% (21.02.2020, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

117,69 USD +0,01% (20.02.2020, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der US-Konzern habe diese Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Diese hätten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Gleiches gelte für den Ausblick. Trotzdem erhalte die Walmart-Aktie weiterhin Unterstützung an der Wall Street und komme dem Allzeithoch immer näher.Die Walmart-Aktie sei in einem intakten Aufwärtstrend und stehe kurz vor dem Allzeithoch bei 125,38 Dollar. Der Ausbruch dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Fundamental sei das Papier mit einem KGV von 24 im Peergroup-Vergleich günstig. Wettbewerber Costco sei mit einem KGV von 37 deutlich teurer. Zudem sei Walmart ein verlässlicher Dividendenzahler und erfreue die Anleger aktuell mit 1,8% Dividendenrendite. Es sei das 47. Jahr in Folge, in dem Walmart seine Dividende erhöht habe. Die Walmart-Aktie bleibe ein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)Börsenplätze Walmart-Aktie: