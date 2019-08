Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) (+2,1%) seien nach einer Kaufempfehlung um 2,1% nach oben geklettert. Der Einzelhandelsriese präsentiere morgen, Donnerstag, Quartalszahlen.



Auch bei Advance Auto Parts (ISIN: US00751Y1064, WKN: 982516, Ticker-Symbol: AWN) habe sich die Verschiebung der Zölle positiv ausgewirkt. So hätten sich die Aktien des Autoteileanbieters von den anfänglichen Kursverlusten von über 8% nach Vorlage schwacher Quartalszahlen im gestrigen Tagesverlauf wieder vollständig erholt.



Das chinesische E-Commerce-Unternehmen JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) habe die Ergebniserwartungen im zweiten Quartal übertroffen, woraufhin die in den USA gelisteten Anteilscheine um 13,2% hätten zulegen können.



In den USA werde heute Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden unter anderem der britische Versicherungskonzern Prudential (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) sowie der deutsche Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) berichten.

(14.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am US-Aktienmarkt verzeichneten gestern besonders Titel aus Branchen stärkere Zuwächse, welche unter dem Handelsstreit besonders gelitten hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hierzu würden beispielsweise die Sektoren Zyklischer Konsum oder IT zählen, welche auf Sektorebene mit +1,7% bzw. +1,6% das stärkste Plus ausgewiesen hätten. Unter anderem habe Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Gewinnerliste des Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 4,2% angeführt, gefolgt von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (+2,7%).