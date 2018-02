Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

74,81 EUR -2,93% (21.02.2018, 17:09)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

74,54 EUR -2,29% (21.02.2018, 17:24)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 91,85 -2,40% (21.02.2018, 17:31)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Matthew J. Fassler von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Matthew J. Fassler vom Investmenthaus Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Das Q4-Umsatzmomentum von Walmart Inc. in den USA sei zu Lasten der Profitabilität gegangen. Die Margen seien stärker gesunken als angenommen. Zudem habe sich das Wachstum der e-Commerce-Aktivitäten abgeschwächt.Die Steuerreform sei auch nicht so vorteilhaft wie ursprünglich erwartet. Während Walmart von einer Steuerquote von 24 bis 26% gesprochen habe, sei im Bewertungsmodell eine Quote von 22,2% unterstellt worden.Analyst Matthew Fassler senkt das Kursziel für die Walmart-Aktie von 113,00 auf 107,00 USD, befindet aber die Perspektiven für den Aktienkurs weiterhin für gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walmart-Aktie: