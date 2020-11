Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Der einst als Billigheimer am Rande des Highways belächelte Einzelhandelsriese habe in den vergangenen Jahren digital aufgeholt. Und auch die Walmart-Läden selbst würden heute moderner und freundlicher aussehen als noch vor einigen Jahren. Jetzt räume der US-Einzelshandelskonzern zudem in seinem Portfolio auf.Walmart trenne sich von seinen Geschäften in Argentinien und verkaufe mehr als 90 Filialen an die Grupo de Narvaez, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Den Kaufpreis habe der US-Konzern nicht genannt, aber erklärt, der Verkauf werde einen zahlungsunwirksamen Verlust von etwa 1 Mrd. USD im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2021 zur Folge haben, was größtenteils auf kumulierte Verluste aus den Währungswechselkursen zurückgehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walmart-Aktie: