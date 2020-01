Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street nahm am Dienstag eine vorsichtige Haltung ein, da man auf die Details des heute zur Unterzeichnung anstehenden Phase-1-Deals gespannt ist und US-Finanzminister Steven Mnuchin am Abend sagte, dass die USA die Zölle auf chinesische Waren bis nach den Präsidentschaftswahlen im November beibehalten könnten, so die Experten von XTB.Die VPI-Gesamtinflation aus den USA habe sich im Dezember von 2,1% auf 2,3% im Jahresvergleich beschleunigt und habe das höchste Niveau seit Oktober 2018 erreicht. Die Kerninflation sei wiederum für den dritten Monat in Folge unverändert bei 2,3% im Jahresvergleich geblieben. Es sei angemerkt, dass sich die FED bei ihrem 2%-Ziel auf die PCE-Kerninflation konzentriere, die im November nur bei 1,6% im Jahresvergleich gelegen habe. Sollte die Inflation auf ähnlichem Niveau bleiben, könnte dies die Zentralbank von einer Zinserhöhung abhalten, während ein sich abschwächendes Preiswachstum sogar auf eine weitere Senkung hindeuten könnte. EUR/USD kämpfe seit einiger Zeit um eine Erholung und scheitere am Mittwoch erneut an der 200-Tage-Linie (EMA) bei 1,1140.Der DE30 habe sich am Dienstag schnell von seinem anfänglichen Einbruch erholen können, ein ähnliches Szenario sei auch bei der heutigen Eröffnung zu beobachten gewesen. Die Intraday-Handelsspanne beträgt gerade einmal 60 Punkte und Händler scheinen darauf abzuwarten, dass sich eine klare Richtung abzeichnet, so die Experten von XTB. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 13.425 Punkten. (15.01.2020/ac/a/m)